Roma, Veretout l’instancabile. Domani saranno 30 in stagione

Roma, Veretout non si ferma mai. In caso di presenza domani sera contro l’Atalanta sarebbe alla sua trentesima gara di fila

Non c’è tempo e spazio per fermarsi. Jordan Veretout è il vero motore della Roma di Paulo Fonseca dal primo momento della stagione. Se domani il francese dovesse scendere in campo, lo farà per la trentesima volta consecutiva, tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Un bottino costituito da grandissima prestazioni ma anche da alcuni black-out (comprensibili) a causa del fiato corto. La speranza dell’ambiente capitolino è che domani sera si possa festeggiare questo mini traguardo dell’ex Fiorentina con un bel successo.