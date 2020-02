Roma, vigilia ad alta intensità. Fonseca presenta l’Atalanta

Roma, giornata di vigilia per i giallorossi. Fonseca presenterà il match in conferenza stampa nel pomeriggio, alle 13.30

È una vigilia ad alta intensità quella della Roma. La partita con l’Atalanta, in programma domani sera, è ormai di vitale importanza. Per classifica, per l’ambiente, ma sopratutto per l’allenatore e i giocatori.

Fonseca presenterà quest’oggi la sfida nella consueta conferenza stampa, alle ore 13.30. Poi il tecnico si chiuderà in sé stesso per decidere la formazione anti Gasperini. Qualche dubbio ancora vivo, come gli interpreti delle fasce.