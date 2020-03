Roma, Villar racconta: «Ecco perché sono nella Capitale»

Roma, Villar racconta il suo approdo in giallorosso: «Mi ha chiamato personalmente Fonseca, i giallorossi erano pazzi di me»

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista al giornalista spagnolo Miguel Quintana. Lo spagnolo ha raccontato il suo approdo in giallorosso:

«La Roma? Mi ha chiamato direttamente Paulo Fonseca, mi ha spiegato perché mi voleva alla Roma, come e quando mi ha conosciuto. La verità è che l’idea dei giallorossi era acquistarmi e poi lasciarmi in prestito fino a giugno e per me era una grande cosa. Poi però mi hanno chiamato, Fonseca aveva visto tante mie partite, abbiamo parlato, mi hanno detto che volevano prendermi e tenermi. Il Valencia poteva esercitare il diritto sul mio cartellino per 1 milione, ma la Roma chiamava tutti i giorni il mio agente e diceva ‘perché non siete qui?’, erano pazzi di me».