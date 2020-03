Roma, Villar racconta: «Kolarov? Ecco cosa mi ha detto appena arrivato»

Roma, Villar racconta il siparietto con Kolarov al suo arrivo nella Capitale: «Io ho 35 anni e su 21, devi chiamarmi Signor Kolarov!»

All’interno della sua intervista rilasciata col giornalista spagnolo Miguel Quintana, Gonzalo Villar ha raccontato un particolare siparietto che l’ha riguardato poco dopo essere arrivato alla Roma. Co-protagonista, insieme all’iberico, è stato Kolarov.

«Mi è venuto incontro Kolarov, che parla un po’ di spagnolo, e mi ha detto ‘Gonza, quanti anni hai? 21? Bene, io ne ho 35, per te sarò il Signor Kolarov!’ Ringrazio tutta la squadra per l’accoglienza, soprattutto Carles Perez. Vedermi lottare con gente come Dzeko e Kolarov, che tre anni fa guardavo solo dalla mia camera… Mi ha sorpreso molto il clima nello spogliatoio della Roma».