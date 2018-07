Il portiere svedese Robin Olsen sta svolgendo le visite mediche con la Roma a Villa Stuart

È sbarcato a Roma l’erede di Alisson che ha lasciato la capitale per trasferirsi al Liverpool. Nella serata di ieri, difatti, è atterrato a Ciampino il portiere svedese Robin Olsen proveniente dal Copenaghen che la Roma ha acquistato per 11,5 milioni di euro. In queste ore, l’estremo difensore sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart per poi apporre la firma sul contratto e divenire ufficialmente un giocatore del club giallorosso. A breve, dunque, potrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento e il giocatore potrà raggiungere la sua nuova squadra negli Stati Uniti per la tournée estiva.