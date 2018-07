Alisson sarà un nuovo calciatore del Liverpool: i Reds verseranno 75 milioni di euro nelle casse della Roma, iniziate le visite mediche

Termina dopo due stagioni l’avventura di Alisson alla Roma. Arrivato nel 2016 dall’Internacional per 7,5 milioni di euro, dopo una stagione da riserva di Wojciech Szczesny l’estremo difensore ha spiccato il volo: una annata di altissimo livello, prestazioni di qualità che hanno attratto l’interesse dei top club europei e che gli hanno permesso di partecipare a Russia 2018 da protagonista con la Selecao. E ora l’avventura in Premier League…

Ieri la Roma ha raggiunto l’accordo con il Liverpool per la cessione del portierone: affare da 75 milioni di euro, con il club capitolino che fa una super plusvalenza. Manca solo l’ufficialità, ma ci siamo: Alisson firmerà un contratto di sei anni, 5,5 milioni di euro netti a stagione. In questi minuti, come riportato da Sky Sport, l’estremo difensore verdeoro sta sostenendo in Inghilterra le visite mediche di rito. Una volta terminate, si dirigerà al centro sportivo dei Reds per mettere nero su bianco il contratto con la sua nuova squadra. Nuovo portiere per Jurgen Klopp, che si assicura uno dei calciatori più ambiti di questa sessione di calciomercato estivo…