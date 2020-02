Roma, vittorie con le grandi cercasi. E l’Atalanta lo è a tutti gli effetti

Roma, giallorossi mai vittoriosi contro le squadre che la precedono in classifica. Fonseca prova a svoltare contro l’Atalanta

L’Atalanta è da qualche stagione una big effettiva della Serie A. Questo certamente può non piacere a Paulo Fonseca, che da quando siede sulla panchina della Roma non ha mai ottenuto bottino pieno con le squadra che la precedevano in classifica.

Sabato è l’occasione corretta per svoltare questa rotta non positiva. Il che, ormai, rappresenta quasi un obbligo, considerato a che punto della stagione si è arrivati. I margini di errore, non esistono più. L’Atalanta stessa è pronta a scappare e le squadre dietro premono. E l’approdo in Champions League è quasi un obbligo.