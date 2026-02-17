Roma, non solo Wesley e Dybala: altre tre buone notizie per Gasperini dall’infermeria. Aggiornamenti importantissimi

Roma, non solo Wesley e Dybala: arrivano altre notizie per Gasperini dalla situazione infortunati. Novità importantissime

Dopo la tensione del post-partita al “Diego Armando Maradona”, il telefono di Gian Piero Gasperini ha ripreso a squillare, ma questa volta solo per portare buone notizie. All’indomani del pareggio contro il Napoli, l’infermeria della Roma si svuota in tempi record, restituendo al tecnico di Grugliasco pedine fondamentali per il prosieguo della stagione.

Wesley: solo uno spavento, obiettivo Juventus

La preoccupazione maggiore riguardava Wesley. L’esterno brasiliano aveva lasciato il campo domenica sera zoppicando vistosamente, con una borsa del ghiaccio applicata alla caviglia sinistra dopo il duro “pestone” subito da Rrahmani (episodio chiave che ha portato al rigore per i giallorossi). Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore hanno escluso lo scenario peggiore: non ci sono fratture né lesioni legamentose. Si tratta “solo” di una forte contusione. Il giocatore seguirà un protocollo di terapie e ghiaccio. Probabile un turno di riposo precauzionale nella prossima sfida contro la Cremonese, con l’obiettivo dichiarato di averlo al 100% per il big match contro la Juventus.

Dybala e Koné: ritorni fondamentali

Il secondo sospiro di sollievo porta il nome di Paulo Dybala. La “Joya” aveva dato forfait all’ultimo minuto contro il Napoli per un fastidio al ginocchio. Anche per lui gli esami hanno dato esito negativo: l’allarme è rientrato e il numero 21 tornerà ad allenarsi in gruppo già da domani, puntando a una maglia da titolare immediata.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Gasperini ritrova a piena disposizione anche Manu Koné. Il centrocampista francese si è messo alle spalle la lesione muscolare che lo aveva tenuto ai box ed è pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo. Infine, segnali incoraggianti anche da Mario Hermoso e Stephan El Shaarawy, entrambi sulla via del recupero completo. La Roma, insomma, ricompatta i ranghi nel momento decisivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.