Roma, Zappacosta tra rientro e futuro: il terzino si prepara

Roma, Zappacosta tra rientro in campo dopo l’infortunio al ginocchio e il futuro. Inizia un periodo clou per il terzino giallorosso

Sta per arrivare un momento caldissimo per Davide Zappacosta. Se l’emergenza Coronavirus non si fosse scatenata, il terzino della Roma avrebbe fatto rientro in campo proprio in queste settimane. Tutto ovviamente rimandato, per chiari motivi. Adesso sta provando a perfezionare la condizione fisica a casa per riuscire a dare, qualora si riprendesse a giocare, il suo apporto.

C’è poi il nodo futuro: Petrachi vorrebbe la conferma del prestito dal Chelsea, lui ne sarebbe felice. «Roma è una città stupenda. Per la prima volta da quando ho iniziato a giocare sono vicino alla mia famiglia. Il mio pensiero principale è quello di guarire e tornare a giocare nel migliore dei modi. Dopo questo step darò il massimo per essere preso in considerazione», le sue parole.