Dalla Grecia arrivano delle indiscrezioni secondo cui Cristiano Ronaldo ha chiesto ai proprietari dell’hotel dove sta alloggiando di tenersi pronti ad un’eventuale partenza

I rumors su Cristiano Ronaldo si susseguono minuto dopo minuto. Il possibile passaggio di CR7 alla Juventus potrebbe trasformarsi nel trasferimento dell’anno, mandando in visibilio tutti i tifosi bianconeri e non solo. Qualche minuto fa un’indiscrezione proveniente dalla Grecia afferma che il campione portoghese avrebbe avvertito i proprietari dell’albergo presso cui sta alloggiando, dopo essere rientrato dalla Russia, di tenersi pronti ad un’eventuale partenza. Ronaldo avrebbe chiesto allo staff dell’hotel di Costa Navarino di tener pronto l’elicottero per una partenza che potrebbe arrivare da un minuto all’altro. Questo confermerebbe le voci su un possibile arrivo del fenomeno già domani a Torino, ma ovviamente si attendono risposte da Madrid.