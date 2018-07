Comunicato Juve: la precisazione della società su Cristiano Ronaldo! La nota del club bianconero fa sognare i tifosi

«Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football Club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge». Così la Juventus, in maniera del tutto implicita, ha preso una posizione sulle voci che riguardano il trasferimento di Cristiano Ronaldo a Torino. La puntualizzazione della società suona quasi come una conferma. Di una trattativa ormai in dirittura d’arrivo: nelle prossime ore CR7 sarà a Torino per firmare il nuovo contratto. E dire definitivamente addio al Real Madrid.

Anche le quote parlano chiaro: il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembrerebbe sempre più vicino. La quota del suo trasferimento a Torino è in picchiata: 1,36. Questo è quanto la Snai pagherebbe gli scommettitori se il fenomeno di Madeira arrivasse veramente alla corte di Massimiliano Allegri. Una posta bassissima che fa capire quanto il club bianconero sia prossimo ad effettuare il colpo del secolo, portando il giocatore più forte del mondo sotto la Mole. Sempre in tema scommesse l’unica altra rivale sembra essere il Real Madrid, quotata 2,75. Lontanissime il Manchester United e il Psg, date a 7.