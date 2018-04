Ronaldo, la rovesciata non nasce per caso: provata anche in allenamento – FOTO

La splendida rovesciata di Cristiano Ronaldo che ha obbligato alla standing ovation il pubblico dell’Allianz Stadium è stata provata il giorno prima in allenamento

Una somiglianza che ha dell’incredibile: la rovesciata con cui Cristiano Ronaldo ha affondato la Juventus nell’andata dei quarti di finale di Champions League era stata provata il giorno prima in allenamento allo Stadium di Torino. Un gesto tecnico provato e riprovato, proprio 24 ore prima il portoghese aveva incantato i compagni di squadra con una fantastica rovesciata. Una prodezza incredibilmente somigliante a quanto poi fatto in campo, all’Allianz Stadium, il giorno dopo. Raccogliendo la standing ovation del pubblico bianconero e l’applauso di tutto il mondo del calcio. Come si merita un assoluto fenomeno come il portoghese.