La wrestler Ronda Rousey ha stupito tutti all’esibizione della WWE Raw a Torino perché è arrivata sul ring con la maglietta della Juventus

La Juventus ha vinto lo Scudetto, oggi festeggerà il tricolore e la Coppa Italia per le strade di Torino e saluterà Gianluigi Buffon e altri protagonisti degli ultimi anni. In città è presente anche un grande appuntamento di wrestling e c’è una sorpresa che riguarda proprio la Juve. Ronda Rousey, campionessa di arti marziali passata da poco al cinema e al wrestling, è arrivata sul ring con un abbigliamento particolare: ha indossato la maglia della Juventus (quella nuova, la divisa 2018-19) con tanto di numero dieci e la scritta “Rousey”. In pratica è diventata la Dybala della WWE…

A Torino, infatti, è approdato il tour WWE. Il roster di Raw si è esibito al Pala Alpitour e Rousey è scesa sul ring proprio in bianconero. La Juventus aveva già stabilito un legame importante con il wrestling dato che alcuni atleti si erano allenati a Vinovo e avevano visitato il centro sportivo bianconero nei giorni scorsi. Ronda Rousey ne è rimasta molto colpita e anche i fan che l’hanno vista arrivare con la divisa juventina non sono stati impassibili. C’è chi l’ha applaudita ma anche chi l’ha fischiata, evidentemente non si trattava di sostenitori della Juve.