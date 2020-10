Rooney in isolamento, l’entourage: «Arrabbiato e indispettito»

Wayne Rooney è stato costretto all’isolamento dopo essere stato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus

Wayne Rooney è stato costretto all’isolamento dopo essere stato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus. L’attaccante inglese non potrà scendere in campo con la maglia del Derby County per le prossime due settimane, saltando così tre impegni di Championship.

Questo il commento del suo entourage: «È arrabbiato e indispettito che lui, la sua famiglia e il suo club siano stati messi in questa posizione da qualcuno che agisce in segreto e in violazione delle linee guida del governo e del Sistema Sanitario Nazionale».