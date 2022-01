Rottura totale tra Ginter e il Monchengladbach: la strategia dell’Inter per il difensore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter: la rottura tra Ginter e il Borussia Monchengladbach sarebbe totale. I nerazzurri sono pronti a fiondarsi sul difensore

Rottura totale. Matthias Ginter non rientra più nei piani del Borussia Mönchengladbach, o meglio: il club tedesco si è ormai rassegnato a perderlo a parametro zero o a cederlo in fretta e furia a gennaio incassando per lo meno un indennizzo. Chiaro che la seconda opzione si fa preferire per la società tetutonica, che tra l’altro deve affrontare una situazione di classifica ad dir poco preoccupante.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’accordo economico tra l’Inter ed il giocatore ancora non c’è, ed esiste il rischio che inizi un’asta, da cui i nerazzurri si chiamerebbero volentieri fuori. Il gradimento del difensore, in ogni caso, è arrivato, ma la dirigenza meneghina non ha fretta di chiudere l’operazione già in questa sessione di mercato. L’obiettivo è tesserare il giocatore a parametro zero a luglio. Sempre che il pressing del Borussia su Ginter non produca una cessione anticipata nelle prossime settimane.

