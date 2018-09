Rudiger: «Mi dispiace per Pavard, il fallo non era intenzionale»

Dopo Germania-Francia di Nations League, Rudiger si scusa per il fallo commesso su Pavard

Germania-Francia non è mai una partita banale. Nello 0-0 di ieri sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dopo soli 3′, la gara si è accesa per via di un fallo commesso da Rudiger nei confronti di Pavard. Il terzino francese si è ritrovato coi segni dei tacchetti di Rudiger sul collo, il calciatore tedesco gli ha subito presentato le sue scuse.

Com’è successo: tutto nasce da una scivolata di Pavard e dall’equilibrio precario di Rudiger

L’episodio si è verificato nella metà campo francese, dove sul fronte sinistro stava attaccando Rudiger. Nel sottrargli la palla in scivolata, Pavard si è ritrovato con la scarpa del tedesco sul collo, in quanto Rudiger cercava equilibrio per restare in piedi. Sembrerebbe tutto sommato un episodio fortuito, anche perchè si stava giocando solo il terzo minuto di gioco, decisamente un breve lasso di tempo per quanto concerne l’agonismo ed il nervosismo. Dopo le cure mediche, Pavard ha potuto continuare a giocare.

Le scuse pubbliche di Rudiger su Twitter: «Mi dispiace per Pavard, il fallo non era intenzionale»

Dopo le scuse personali presentate sul campo, Rudiger ha voluto anche scusarsi pubblicamente, pubblicando sul proprio profilo di Twitter un post in cui si legge: «Mi dispiace per Pavard. Il fallo non era intenzionale. Mi sono scusato con lui subito. Ora voglio augurargli una pronta guarigione».