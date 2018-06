Con Sarri al Chelsea, uno degli obiettivi per la difesa diventa Daniele Rugani: il difensore della Juventus costa molto ma piace ai Blues

Maurizio Sarri ha avuto Daniele Rugani a Empoli e avrebbe voluto portarselo a Napoli qualche anno fa. Adesso Sarri è vicino alla panchina del Chelsea e il difensore della Juventus potrebbe seguirlo in Premier League. Spuntano voci riguardo il trasferimento del centrale toscano in terra inglese, perché Sarri vorrebbe portarselo dietro. Ancora è tutto da definire, ma sembra ormai fatta per l’ex del Napoli a Londra, quindi iniziano anche i rumors connessi a Sarri. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe esserci già una prima proposta alla Juventus per Rugani, non troppo sicuro del posto da titolare in bianconero.

Se Sarri andrà al Chelsea, il difensore sarà uno dei primi nomi nella lista della spesa. Il costo non è bassissimo, ma per le potenzialità economiche dei Blues è comunque qualcosa di fattibile: quaranta milioni di euro circa, questa è la richiesta che arriva dalla Vecchia Signora. Ancora siamo nel campo dei rumors, ma qualcosa si sta già muovendo. Si era parlato di un addio di Medhi Benatia, ma alla fine è Rugani uno dei principali indiziati a lasciare la retroguardia juventina.