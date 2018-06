Mehdi Benatia è finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, ma il diretto interessato, al momento, sembra avere la testa altrove

Gianluigi Buffon potrebbe non essere l’unico elemento del reparto difensivo a salutare la Juventus questa estate. Si sta facendo, infatti, un gran parlare anche del marocchino Mehdi Benatia, il cui rapporto con Massimiliano Allegri si dice che non sia proprio idilliaco. L’ipotesi di un suo addio, quindi, è verosimile e l’Olympique Marsiglia, finalista della scorsa Europa League, ci starebbe facendo seriamente un pensiero. Peccato però che l’ex difensore centrale della Roma non sia molto affascinato dall’ipotesi di trasferirsi alla corte di Rudi Garcia.

«Io rispetto Rudi Garcia ed il suo staff, ma ho ancora due anni di contratto con la Juventus e voglio rispettarli. In questo momento la mia attenzione è focalizzata solamente sul prossimo Mondiale. Al futuro ci penserò soltanto dopo» ha dichiarato ai taccuini di France Football. Leggendo tra le righe delle sue dichiarazioni, dunque: “no” all’OL, alla Juventus ci resterebbe volentieri ma se la società bianconera non fosse dello stesso avviso, allora se ne riparlerebbe dopo il Mondiale russo in cui guiderà il suo Marocco con la fascia da capitano al braccio. Prima il dovere, poi il mercato.