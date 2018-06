Benatia-Allegri ai ferri corti. Medhi verso l’addio. Juve in pressing su Romagnoli

La Juventus può cedere Medhi Benatia, corteggiato da tre club. Al posto del marocchino potrebbe arrivare Alessio Romagnoli dal Milan

La Juve va in pressing su Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan, classe 1995, ha disputato un’ottima stagione al fianco di Leonardo Bonucci e può diventare uno dei pilastri futuri dell’Italia. Il centrale ha molto mercato e potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti dei rossoneri a causa dei problemi con il Fair Play Finanziario: l’eventuale esclusione dalle Coppe Europee potrebbe spingere il Milan a sacrificare uno o più pezzi pregiati sul mercato e Romagnoli è uno dei candidati a partire. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus, che può cedere Benatia, sta pensando proprio al centrale del Milan.

Barzagli e Chiellini rinnoveranno. Dopo l’uscita di Bonucci, Benatia ha preso in mano la difesa, insieme al Chiello, ma le scintille con Allegri potrebbero spingerlo a cercare una nuova squadra. Un’annata importante, tra tanti alti e qualche basso, come ad esempio la mancata marcatura su Koulibaly con il Napoli o il fallo da rigore su Vazquez contro il Real. Sulle tracce del marocchino c’è da tempo il Marsiglia ma attenzione anche all’Arsenal e al Borussia Dortmund. I Gunners hanno perso Koscielny per molto tempo e un budget di spesa che supera i 40 milioni di euro. Il Borussia invece ha effettuato un primo sondaggio esplorativo. Per conoscere il futuro di Medhi però, con ogni probabilità, bisognerà attendere la fine del Mondiale ma la sua permanenza alla Juve appare tutt’altro che scontata.