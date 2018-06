Il Napoli ha perso l’occasione di comprare Rui Patricio: il portiere del Portogallo ed ex Sporting si è accasato in maniera ufficiale al Wolverhampton

Il portiere è ancora una casella da completare per il Napoli, ma un indizio arriva dalla Premier League: il prossimo numero uno non sarà Rui Patricio. Il portiere portoghese, reduce da una carriera intera allo Sporting CP, si è accasato al Wolverhampton, squadra promossa di recente dalla Premier League e colonia lusitana. La notizia è ufficiale e i Wolves lo hanno già salutato con un video sulla loro pagina Facebook con tanto di didascalia in portoghese. Rui Patricio non andrà dunque al Napoli, è stato accostato agli azzurri ai tempi di Maurizio Sarri ma da qualche settimana è cambiato tutto.

Patricio arriva ai Wolves dopo un caso particolare. Quando ancora era in trattativa con il Napoli, ha mancato l’accesso alla Champions League con lo Sporting. I tifosi biancoverdi l’hanno presa malissimo e hanno picchiato i calciatori della squadra di Lisbona. Patricio e altri cinque hanno ottenuto la risoluzione del contratto e sono andati via poco prima dell’inizio del Mondiale. Il trasferimento di Rui Patricio è avvenuto a parametro zero ed è stato facilitato da Jorge Mendes, che in pratica ha mezzo Wolverhampton.