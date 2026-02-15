Sacchi su Inter Juve: «Vittoria da incorniciare, ma c’è una cosa su cui dovrà lavorare Chivu! Ottima quell’intuizione di Spalletti»

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha analizzato e commentato così la vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter contro la Juventus

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato così la vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter contro la Juventus nel 25° turno di Serie A 2025/26.

PUNTI DEBOLI INTER – «Con sofferenza, com’è nel classico stile Inter. Con orgoglio, com’è scritto nel dna del club. Vittoria da incorniciare pensando alla volata scudetto, per i nerazzurri, anche perché il Milan, secondo, è distanziato di otto punti pur avendo una partita in meno. Tuttavia, questa sfida ha evidenziato alcuni punti deboli sui quali Chivu dovrà lavorare per raggiungere un alto livello soprattutto riflettendo sugli impegni di Champions League. Che l’Inter sia la squadra più forte, a livello tecnico e fisico, nessuno lo mette in dubbio. Però bisogna assolutamente cancellare certe amnesie che rischiano di compromettere il risultato»

LUCE SPENTA – «A volte è come se si spegnesse la luce. Perché? Nel primo tempo mi è piaciuta di più la Juventus. Più organizzata, idee chiare, manovre veloci, pallone che viaggiava da un settore all’altro togliendo spesso i punti di riferimento agli avversari. Ottima, a mio avviso, l’intuizione di Spalletti che ha trovato il ruolo perfetto per McKennie. L’Inter si è trovata in vantaggio per un episodio molto fortunato, ma non è stata in grado di gestire l’1-0 e di proporsi per il raddoppio, nonostante qualche occasione estemporanea».

PAREGGIO JUVE MERITATO – «Il pareggio juventino, meritatissimo, ha messo in evidenza le lacune difensive dei nerazzurri: disattenzione, troppa leggerezza, posizionamento sbagliato dei giocatori in mezzo all’area di rigore. Che cosa aspettava Luis Henrique? Come ci si può far sorprendere dall’incursione dell’avversario che arriva da dietro? L’impressione è che, in certi momenti, la retroguardia dell’Inter non percepisca il pericolo. Logico che il secondo cartellino giallo mostrato a Kalulu abbia poi cambiato la storia della partita».

VITTORIA IN CHIAVE SCUDETTO – «La ripresa è stata un dominio nerazzurro sul piano del possesso-palla, e non avrebbe potuto essere diversamente. Pio Esposito è una risorsa per l’Inter e per il calcio italiano, e lo dico pensando ovviamente alla Nazionale. I nerazzurri volevano la vittoria e i tre punti se li sono conquistati con la fatica, con il sudore e con l’orgoglio. Il gol di Zielinski è un’autentica liberazione, Chivu esulta come fosse un giocatore e posso capirlo: quando le partite contengono un tale livello di adrenalina, anche gli allenatori partecipano alla lotta ed è giusto così. In conclusione direi che l’Inter ha dato una bella accelerata in chiave scudetto, però la Juve ha dimostrato di poter battagliare ad armi pari (se le armi sono pari…) e un posto in zona Champions League è ampiamente alla portata».