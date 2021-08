Attraverso un tweet comparso sul profilo ufficiale della società, la Salernitana ha annunciato che dopo ben 26 anni dall’ultima volta la formazione granata farà ritorno in terra britannica.

È infatti in programma un’amichevole di lusso contro l’Aston Villa: appuntamento per domenica 8 agosto con fischio d’inizio alle 14, quando in Italia saranno le 15.

Welcome back to England. 🇬🇧🏟

✈️ Ben 26 anni dall’ultima volta i granata sono pronti a ritornare in terra britannica.

⚽️ La Salernitana sfiderà l’@AVFCOfficial in amichevole domenica 8 agosto alle ore 14 (ore 15 in Italia).

Are you ready? 💪🏻🇱🇻#macteanimo #forzagranata

— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 6, 2021