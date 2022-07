Salernitana, concluse le visite mediche per Federico Bonazzoli. Manca solo la firma per l’ufficialità dell’affare

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Federico Bonazzoli ha da poco concluso le visite mediche con la Salernitana per il suo ritorno in granata.

Mancano ormai solo le varie firme prima di ufficializzare un affare che si concluderà sulla base di un prestito, ma con obbligo di riscatto.