Salernitana, De Sanctis: «Sousa è arrivato, la firma è prossima»

Le parole del ds della Salernitana De Sanctis che conferma il cambio in panchina, con l’esonero di Nicola e l’arrivo di Sousa

Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presso il centro sportivo della squadra granata. Di seguito le sue parole con cui conferma l’imminente cambio sulla panchina.

PAULO SOUSA – «Paulo Sousa è arrivato. La firma è prossima, ci sono dei dettagli che gli avvocati stanno valutando. Bisogna scrivere bene il tutto. Firma fino a giugno con opzione per altri due anni. Dello staff della società restano tutti. A breve arriverà l’esonero ufficiale di Nicola. Quello di Paulo Sousa è un profilo internazionale, grande esperienza e conoscitore di calcio. C’è convinzione che possa darci una mano sin da subito. Il progetto potrebbe allungarsi ma bisogna essere tutti felici nei prossimi mesi. Non è un mistero che abbiamo ascoltato altri candidati, a Sousa gli va riconosciuto che ha voluto fortemente la Salernitana, come anche altri. Ha visto la partita a Verona, ma aveva già seguito anche altre gare. Ora si riparte dal fatto che nell’ultima parte non siamo stati prestativi sul gioco e sui risultati. È qualcosa che ci ha fatto riflettere, bisogna migliorare il trend negativo dell’ultimo periodo. Il vantaggio sulla terzultima si è assottigliato e serve invertire la rotta».

COSA NON HA FUNZIONATO CON NICOLA – «Non è il momento di parlarne. Ora servono fatti e risultati. Aggiungere parole vuol dire creare disaffezione da parte dei tifosi. Nell’ultima parte di stagione tutti non abbiamo fatto un buon lavoro, a Nicola va il ringraziamento dei 21 punti che non sono pochi. Ora dobbiamo arrivare alla salvezza il più lontano possibile dalle ultime partite».