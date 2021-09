Salernitana, Fabiani: «Ribery? I matrimoni si fanno in due»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni sul possibile arrivo di Ribery.

«È vero che può esserci un interesse per questo calciatore, ma per fare i matrimoni bisogna essere in due. Noi l’idea ce l’abbiamo. Per trovare un accordo ci vogliono giorni, contatti continui. Non è neanche un problema economico, è un problema di fattibilità. La Salernitana può essere interessata, ma deve arrivare anche l’ok del calciatore».