Salernitana-Milan, Marelli: «Giusto togliere il rosso a Bradaric»

L’analisi di Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, sul rosso tolto a Bradaric durante Salernitana-Milan. I dettagli

Luca Marelli è intervenuto a Dazn per spiegare un episodio capitato durante Salernitana-Milan, partita valida per la 16esima giornata di Serie A. L’arbitro aveva infatti espulso Bradaric per un intervento su Kalulu, salvo poi cambiare la sua decisione al Var.

ANALISI – «Scontato controllo, il rosso era esagerato. Il giallo ci sta tutto. Rosso fuori luogo, nessun elemento per grave fallo di gioco ».