Salernitana, il giorno della verità: oggi il verdetto della FIGC sul trust

Oggi la Salernitana conoscerà il suo futuro in merito al trust presentato alla FIGC e alla sua iscrizione alla Serie A 2021/2022

Il destino della Salernitana è appesso al trust presentato negli scorsi giorni, dopo la prima bocciatura della FIGC. Oggi i granata conosceranno il loro futuro e sapranno se saranno iscritti al prossimo campionato di Serie A, dopo la promozione a 23 anni dall’ultima volta.

Il verdetto è atteso per stasera, dopo il consiglio della FIGC: i tifosi granata in apprensione per la loro squadra.