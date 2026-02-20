Sammarco amaro dopo Sassuolo Verona: «Fatti errori individuali grossolani, c’è un aspetto che mi preoccupa»

L’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Sassuolo

Intervenuto nel corso del postpartita di Sassuolo Verona, il tecnico degli scaligeri, Paolo Sammarco, commenta così la pesante sconfitta per 3 a 0 rimediata nel match valevole per la 26^ giornata di Serie A 2025/26.

ANALISI – «L’approccio è stato buono però dopo un 3-0 sembra ridicolo parlare di questo, abbiamo fatto degli errori anche individuali grossolani e contro una squadra come il Sassuolo lo paghi caro».

SE MI PREOCCUPA LA MANCATA REAZIONE? – «Sicuramente è preoccupante, abbiamo fatto fatica a reagire. C’era la volontà di riprenderla dopo un buon primo tempo, poi abbiamo preso quel terzo gol in contropiede. In questo momento è difficile reagire, ma dobbiamo farlo per forza».

QUESTIONE MENTALE O DI CAMPO? – «Entrambe, speriamo che ci siano diverse soluzioni dalla prossima settimana perché eravamo veramente contati. La testa fa la differenza in questi momenti, dobbiamo restare uniti per cercare di fare risultati».