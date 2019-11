Sampdoria Atalanta: senza Ilicic, Gomez gioca a destra

Gomez ha giocato al posto di Ilicic in Sampdoria-Atalanta. Non ha però inciso spostato nella posizione di trequartista destro

In questa stagione, Gomez sta diventando sempre più centrocampista per l’Atalanta. In avvio di azione si abbassa davanti alla difesa, è ormai decisivo nella manovra. Tuttavia, a Genova ha ricoperto una posizione diversa.

Senza Ilicic, il Papu ha giocato più come trequartista destro. Si vede nella slide sopra. L’argentino però ha faticato ad entrare in partita e a ricevere palla. Tant’è che col passare dei minuti si è abbassato molto per partecipare di più alla manovra.