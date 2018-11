L’agente del terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski ha rilasciato qualche dichiarazione in merito al futuro del suo assistito

Bartosz Bereszynski continua a inanellare buone prestazione con la Sampdoria di Marco Giampaolo. Dopo l’ottima annata passata, il terzino croato è finito nel mirino di molte big. Ma a detta del suo agente, Szymon Pacanowski, non è ancora arrivata nessuna offerta ai blucerchiati. Queste le sue parole rilasciate al WyScout Forum di Amsterdam: «Dobbiamo innanzitutto dire che Bereszynski è molto felice alla Sampdoria, è concentrato sul club e sta pensando solo a giocare al meglio questa stagione. Sicuramente la Sampdoria è un club che storicamente vende, lo ha fatto in passato ad esempio con Skriniar, ma non solo. Inter e Roma lo seguono? Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali, sicuramente al termine della stagione ascolteremo le offerte che arriveranno per lui».