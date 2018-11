Andersen, la Juventus sfida l’Inter: offerti 25 milioni alla Sampdoria

La Juventus sfida l’Inter per Joachim Andersen: Paratici ha offerto ai blucerchiati 25 milioni, ma il club genovese ora ne chiede 30.

Scintille di calciomercato fra Juventus e Inter, che secondo quanto riporta il quotidiano “La Stampa”, si stanno dando battaglia per il difensore della Sampdoria Joachim Andersen. Paratici vuole rendere la vita difficile a Beppe Marotta, passato ai rivali nerazzurri, e ha presentato un’offerta importante al club blucerchiato per il centrale danese: 25 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo con la possibilità che il classe 1996 resti in prestito Liguria ancora per 6 o 18 mesi.

Una proposta allettante, che tuttavia al momento è stata rispedita al mittente dal presidente Massimo Ferrero e dal D.s. Carlo Osti. Visti i tanti club di prima fascia interessati al giocatore, infatti, e un contratto fino al 2022, la Sampdoria non ha fretta di trovare un accordo e cerca ora di fare cassa sulla possibile cessione: per questo la società genovese ha chiesto ai bianconeri una cifra superiore, almeno 30 milioni di euro, per lasciar partire Andersen. La partita resta apertissima, e non sono esclusi colpi di scena, visto che anche alcuni club esteri di prima fascia sono interessati al difensori.

