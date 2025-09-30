Sampdoria Catanzaro, dubbi sugli esterni: Donati valuta le scelte sulle fasce

Alla vigilia della sfida di Serie B, il tecnico della Sampdoria riflette sui ballottaggi tra Conti e Depaoli a destra e tra Venuti e Ioannou a sinistra. Le ultime

L’attesa è quasi finita: domani sera lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospiterà Sampdoria-Catanzaro, gara valida per la sesta giornata di Serie B 2025/26. I blucerchiati, guidati da Massimo Donati, ex centrocampista di Milan e Atalanta oggi alla sua prima esperienza da allenatore in panchina doriana, cercano il riscatto dopo il pareggio esterno contro il Bari. L’obiettivo è chiaro: conquistare tre punti fondamentali per risalire una classifica ancora deficitaria e restituire entusiasmo al pubblico di casa.

Le scelte sugli esterni: i ballottaggi di Donati

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il tecnico sta valutando diverse soluzioni soprattutto sulle corsie laterali, vero nodo tattico della vigilia.

Fascia destra: Conti o Depaoli

A destra resta aperto il duello tra Andrea Conti (classe 1994, ex Milan e Atalanta, difensore esperto e affidabile) e Fabio Depaoli (esterno del 1997, punto fermo della Samp nelle ultime stagioni grazie alla sua corsa e continuità). Conti ha già trovato spazio da titolare contro il Cesena, mostrando solidità difensiva, mentre Depaoli offre maggiore spinta offensiva. La decisione finale arriverà solo a ridosso del fischio d’inizio, anche in base alle condizioni fisiche dei due giocatori.

Fascia sinistra: Venuti o Ioannou

Sul lato mancino la scelta è altrettanto incerta. Lorenzo Venuti (classe 1995, ex Fiorentina, terzino duttile e disciplinato) insidia il posto di Nicolas Ioannou (nazionale cipriota del 1995, già protagonista in questo avvio di stagione con la maglia blucerchiata). Più indietro nelle gerarchie appare invece Simone Giordano (2001, prodotto del vivaio doriano), che al momento non sembra rientrare nei piani immediati del tecnico.

Equilibrio tattico contro un Catanzaro insidioso

La gestione degli esterni sarà cruciale per la Sampdoria, chiamata ad affrontare un Catanzaro ordinato e pericoloso nelle ripartenze. Donati sa di dover trovare il giusto compromesso tra copertura difensiva e spinta offensiva, per non lasciare spazi a una squadra capace di colpire in velocità.

I tifosi doriani attendono con trepidazione l’undici titolare, sperando che la sfida del “Ferraris” possa rappresentare la svolta della stagione e riportare entusiasmo sugli spalti.