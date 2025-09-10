Sampdoria Cesena: Donati studia la mossa a sorpresa per l’attacco, le ultimissime direttamente da Bogliasco

Con l’avvicinarsi della sfida di Serie B tra Sampdoria e Cesena, in programma sabato 13 settembre, l’allenatore blucerchiato Massimo Donati – ex centrocampista di lungo corso, oggi alla guida tecnica della squadra – sta valutando nuove soluzioni per potenziare il reparto offensivo.

Durante la seduta di allenamento odierna, il tecnico ha sorpreso tutti provando un tandem d’attacco inedito: Massimo Coda e Antonin Barak. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, questa scelta potrebbe rappresentare una svolta tattica importante, capace di offrire maggiore imprevedibilità e incisività in fase realizzativa.

Coda e Barak: esperienza e qualità al servizio della Sampdoria

Massimo Coda, 36 anni, è uno degli attaccanti più prolifici della Serie B negli ultimi anni. Conosciuto per il suo straordinario fiuto del gol e la capacità di colpire in qualsiasi momento, è reduce da stagioni in cui ha costantemente superato la doppia cifra di reti. La sua presenza in area garantisce peso offensivo e concretezza.

Al suo fianco, Antonin Barak, 29 anni, centrocampista offensivo ceco arrivato a Genova negli ultimi giorni di mercato. Giocatore tecnico e versatile, Barak può agire da trequartista o sottopunta, collegando centrocampo e attacco e creando occasioni per i compagni grazie alla sua visione di gioco e alla precisione nei passaggi.

La combinazione tra la fisicità e l’istinto realizzativo di Coda e la creatività di Barak potrebbe rivelarsi decisiva per scardinare la difesa del Cesena.

Aspettative e prospettive tattiche

La possibile scelta di Donati è accolta con entusiasmo dai tifosi blucerchiati, che vedono in questa coppia un mix ideale di esperienza, tecnica e personalità. L’obiettivo è trovare il giusto equilibrio in una fase cruciale della stagione, dove ogni punto può fare la differenza nella corsa alle posizioni di vertice.

La partita contro il Cesena sarà un banco di prova importante per testare le nuove dinamiche di gioco e verificare la capacità della squadra di adattarsi a un assetto più offensivo. Come sempre, il pubblico di Marassi sarà pronto a sostenere la Sampdoria con passione, sperando che la mossa Coda-Barak possa regalare spettacolo e, soprattutto, tre punti fondamentali.