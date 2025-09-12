Serie B, Sampdoria senza Coubis contro il Cesena: Donati studia le alternative in difesa. Le ultimissime notizie

La Sampdoria dovrà rinunciare ad Andrei Coubis, difensore centrale classe 2003, per la prossima sfida di Serie B contro il Cesena in programma allo stadio Luigi Ferraris. Il giovane talento, arrivato in estate dal Milan Futuro, si è allenato a parte negli ultimi giorni per recuperare da un ematoma, ma – come riportato da Tuttosport – non è riuscito a rientrare in tempo nella lista dei convocati di Massimo Donati, tecnico blucerchiato ed ex centrocampista di lungo corso in Serie A e in Scozia.

Un talento in crescita frenato dall’infortunio

Coubis, considerato uno dei prospetti più interessanti della retroguardia doriana, puntava a sfruttare la sosta per le Nazionali per guadagnare spazio nelle rotazioni difensive. Il problema fisico accusato nelle ultime settimane ha però interrotto momentaneamente il suo percorso di crescita, costringendolo a un periodo di stop forzato. La sua assenza priverà Donati di un’opzione importante sia per la solidità difensiva sia per la costruzione dal basso.

Le possibili scelte di Donati

L’assenza di Coubis complica le scelte in difesa per Donati, che dovrà affidarsi agli altri centrali a disposizione. Tra le opzioni più probabili c’è Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2002 in prestito dalla Juventus, che nelle ultime settimane ha mostrato progressi significativi guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico. Non è escluso che il mister possa valutare anche soluzioni alternative, adattando altri elementi della rosa per garantire equilibrio e copertura.

Un’occasione per gli altri

Se da un lato la mancanza di Coubis rappresenta un problema per la formazione titolare, dall’altro offre un’opportunità ad altri difensori di mettersi in evidenza e conquistare minuti preziosi. In un campionato lungo e competitivo come la Serie B, la profondità della rosa e la capacità di adattarsi alle emergenze possono fare la differenza.

Obiettivo tre punti contro il Cesena

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, la Sampdoria è chiamata a dare il massimo per superare il Cesena e proseguire la propria corsa verso le zone alte della classifica. L’obiettivo resta chiaro: conquistare i tre punti davanti al pubblico del Ferraris, sfruttando al meglio le risorse disponibili e mantenendo alta la concentrazione.