Sampdoria, Ricci torna nei piani di Donati? Ipotesi rilancio a centrocampo

Il tecnico della Sampdoria valuta il mediano come possibile punto di riferimento per dare equilibrio alla squadra nelle prossime sfide di Serie B

La Sampdoria si trova in un momento cruciale della stagione e la ricerca di un centrocampista capace di dare ordine e stabilità alla manovra è diventata una priorità assoluta per l’ex Milan Massimo Donati. Tra le soluzioni interne valutate dallo staff tecnico, prende corpo l’idea di rilanciare Matteo Ricci, giocatore che per caratteristiche potrebbe rappresentare l’uomo d’equilibrio tanto atteso nella mediana blucerchiata.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ricci viene considerato il profilo ideale per agire da regista davanti alla difesa o da schermo protettivo, grazie alla sua capacità di recuperare palloni e di impostare con precisione. La sua esperienza e il suo temperamento potrebbero rivelarsi determinanti in un reparto che, in più di un’occasione, ha mostrato fragilità. Resta però un’incognita legata ai tempi: non è ancora chiaro quando il centrocampista potrà essere pienamente inserito in pianta stabile nella formazione titolare, e toccherà a lui dimostrare di meritare spazio nelle prossime sfide di Serie B.

La necessità di un punto di riferimento in mezzo al campo, tuttavia, è evidente. Per Donati avere un uomo d’ordine significherebbe poter gestire meglio i ritmi di gioco e limitare le iniziative avversarie. Se Ricci riuscisse a imporsi, diventerebbe una pedina preziosa per il progetto tattico doriano e un segnale incoraggiante per la società, che punta a valorizzare le risorse già presenti in rosa. Gli allenamenti a Bogliasco saranno decisivi per capire se il centrocampista potrà davvero diventare il fulcro del futuro della Sampdoria.