Sampdoria, Faggiano: «Caputo seguito da tempo. Felice per Ihattaren»

Daniele Faggiano ha fatto un bilancio del calciomercato della Sampdoria. Le parole del direttore sportivo blucerchiato ai taccuini di tuttomercatoweb.com.

CAPUTO – «Fare il mercato l’ultimo giorno non è mai semplice. Siamo stati in apprensione fino all’ultimo per Caputo ma siamo contenti. Ci lavoravamo da tempo, il ragazzo aveva diverse richieste».

IHATTAREN E DRAGUSIN – «Sono contento anche di Ihattaren, preso dalla Juve, sono giocatori che vengono in prestito, verranno valorizzati e cercheremo di avere una buona politica lavorativa con altri club. Dragusin ha fatto anche la Lega Pro. Va bene così».

FERRERO – «Non abbiamo ceduto tanti giocatori, come Thorsby e Damsgaard, grazie ai sacrifici di Ferrero che ha lavorato bene negli anni. Il presidente tiene tanto alla squadra. Voglio ringraziare anche chi lavora dietro le quinte intensamente. Il nostro obiettivo ora è fare bene e far stare tranquilli il presidente e i tifosi. Il prossimo 30 giugno vedremo cosa avremo fatto. Ora dobbiamo lavorare».