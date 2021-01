Sampdoria, finalmente Sy: fissate le visite mediche

La Sampdoria è a un passo dal concludere il trasferimento di Sanasi Sy dall’Amiens: il terzino francese atteso a Genova già questo lunedì

La Sampdoria sta per concludere un’altra operazione in entrata. Dopo l’arrivo di Ernesto Torregrossa, sono stati definiti tutti i dettagli per l’approdo in blucerchiato di Sanasi Sy, terzino francese di proprietà dell’Amiens.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il classe ’99 è atteso a Genova già nella giornata di lunedì per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto, che lo legherà al club doriano sino al 30 giugno del 2025.