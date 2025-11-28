Sampdoria, Galdi: «La vittoria contro la Juve Stabia non deve essere assolutamente un caso. Ho visto diverse cose positive»

Sampdoria, il giornalista Galdi ha analizzato nei dettagli la prestazione dei doriani contro i campani e si è augurato una cosa. I dettagli

La Sampdoria è ritornata al successo, ma ora non deve fermarsi. Il giornalista Galdi ha analizzato la prestazione dei doriani ai microfoni di Sampnews24.com.

Prima vittoria della gestione Foti-Gregucci contro la Juve Stabia e tre punti importanti per la classifica. Come analizzi questo risultato?

«Vittoria molto importante, ma non deve essere un caso isolato. Contro la Juve Stabia si sono viste caratteristiche finora inedite: lotta, capacità di soffrire, generosità. A tutto questo si è aggiunto un briciolo di fortuna, perché storicamente il Var non ha mai favorito la Sampdoria, anzi. Per una volta è andata bene anche con la revisione arbitrale, il rigore c’era tutto, dunque tre punti basilari per provare a fare, da qui in avanti, un campionato più dignitoso».

Quali pensi siano stati gli errori compiuti dalla società nella costruzione dell’attuale rosa?

«Era difficile assortire così male una rosa di Serie B, ma la dirigenza ci è riuscita. Mancano almeno una punta, un regista, nell’attesa del ritorno di Altare un difensore centrale e anche un portiere. Stimo Ghidotti, ma credo che avere lui titolare e Coucke riserva sia un grosso rischio, per le pessime prestazioni del belga».

Il nuovo staff è stato chiamato per invertire la rotta e risalire la china dopo l’avvio disastroso. Cosa ne pensi del duo Foti-Gregucci e quali sono le tue sensazioni?

«Foti e Gregucci, assieme a Pozzi, hanno accettato una missione molto difficile, sicuramente consapevoli delle tante criticità che avrebbero incontrato. Ma forse nemmeno loro potevano immaginare lo stato di profonda depressione dell'ambiente Samp, trascinato verso il basso dai risultati e dalle prestazioni della gestione Donati. La colpa non era interamente del vecchio allenatore, così come non lo può essere del tandem attuale: le responsabilità principali sono della proprietà Tey-Manfredi».