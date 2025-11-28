 Sampdoria, Galdi: «La vittoria contro la Juve Stabia non deve essere assolutamente un caso. Ho visto diverse cose positive»
Connect with us

Sampdoria News

Sampdoria, Galdi: «La vittoria contro la Juve Stabia non deve essere assolutamente un caso. Ho visto diverse cose positive»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Immagine WhatsApp 2024 12 28 ore 15.22.23 286e86ef

Sampdoria, il giornalista Galdi ha analizzato nei dettagli la prestazione dei doriani contro i campani e si è augurato una cosa. I dettagli

La Sampdoria è ritornata al successo, ma ora non deve fermarsi. Il giornalista Galdi ha analizzato la prestazione dei doriani ai microfoni di Sampnews24.com.

Prima vittoria della gestione Foti-Gregucci contro la Juve Stabia e tre punti importanti per la classifica. Come analizzi questo risultato?

«Vittoria molto importante, ma non deve essere un caso isolato. Contro la Juve Stabia si sono viste caratteristiche finora inedite: lotta, capacità di soffrire, generosità. A tutto questo si è aggiunto un briciolo di fortuna, perché storicamente il Var non ha mai favorito la Sampdoria, anzi. Per una volta è andata bene anche con la revisione arbitrale, il rigore c’era tutto, dunque tre punti basilari per provare a fare, da qui in avanti, un campionato più dignitoso».

Quali pensi siano stati gli errori compiuti dalla società nella costruzione dell’attuale rosa?

«Era difficile assortire così male una rosa di Serie B, ma la dirigenza ci è riuscita. Mancano almeno una punta, un regista, nell’attesa del ritorno di Altare un difensore centrale e anche un portiere. Stimo Ghidotti, ma credo che avere lui titolare e Coucke riserva sia un grosso rischio, per le pessime prestazioni del belga».

Il nuovo staff è stato chiamato per invertire la rotta e risalire la china dopo l’avvio disastroso. Cosa ne pensi del duo Foti-Gregucci e quali sono le tue sensazioni?

«Foti e Gregucci, assieme a Pozzi, hanno accettato una missione molto difficile, sicuramente consapevoli delle tante criticità che avrebbero incontrato. Ma forse nemmeno loro potevano immaginare lo stato di profonda depressione dell’ambiente Samp, trascinato verso il basso dai risultati e dalle prestazioni della gestione Donati. La colpa non era interamente del vecchio allenatore, così come non lo può essere del tandem attuale: le responsabilità principali sono della proprietà Tey-Manfredi». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24.COM

Related Topics:

Sampdoria News

Sampdoria al lavoro: Gregucci verso il cambio modulo in vista dello Spezia? Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

27 Novembre 2025

By

tifosi sampdoria
Continue Reading

Sampdoria News

Sampdoria, testa allo Spezia: la squadra doriana non può permettersi errori. Le ultime sul derby ligure

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

26 Novembre 2025

By

Image Photo323719 1024x683 1
Continue Reading