Il tecnico della Sampdoria: «Non siamo abituati a giocare ogni 5 giorni. Speriamo che i tifosi riescano ad esserci, sono essenziali per noi»

Un’ottima Sampdoria quella vista fin qui nel campionato di Serie A. La squadra di Giampaolo dopo la sconfitta alla prima contro l’Udinese, ha infatti collezionato due vittorie importanti, rifilando 3 gol al Napoli e 5 al Frosinone. Domani, nel recupero della prima giornata contro la Fiorentina, la Doria avrà un doppio obiettivo: raggiungere il secondo posto a pari merito con Spal e Napoli e diventare il miglior attacco della Serie A (8 per ora, contro i 9 di Juve e Sassuolo). Ma il tecnico blucerchiato, nella conferenza pre partita, ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa: «Quando c’è stata la tragedia di Ponte Morandi avrebbero dovuto fermarsi tutte le squadre e se così fosse stato, quella di domani non sarebbe stata la prima data utile. Giocare cinque partite in poco più di due settimane è qualcosa a cui non siamo abituati. Diventa difficile recuperare le energie».

Il tecnico ex Empoli non ha digerito il rinvio delle sole partite delle genovesi, ma si dice pronto alla gara di domani. Sperando che anche il pubblico lo sia: «Mi auguro che i nostri tifosi ci siano tutti, anche di più. L’ho sempre sostenuto: noi abbiamo bisogno del nostro pubblico. Abbiamo bisogno dell’ossigeno che ci arriva dalla presenza della nostra gente, faccio fatica ad immaginare il nostro stadio vuoto».