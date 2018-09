Frosinone-Sampdoria: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Frosinone-Sampdoria, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto per l’ultimo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A. Al Benito Stirpe di Frosinone, i gialloblu ospitano la Sampdoria di Giampaolo, reduce dallo splendido 3 a 0 ai danni del Napoli. Diretta live dalle 20.30 qui su Calcionews24

Frosinone-Sampdoria: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Frosinone-Sampdoria: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Frosinone-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

Il Frosinone di Moreno Longo arriva alla quarta giornata con un solo punto in tre partite, grazie al pareggio contro il Bologna. I ciociari dovrebbero tornare in campo con la formazione che ha perso 1-0 all’Olimpico contro la Lazio, un 3-5-2 con Ciano e Perica davanti. Nei tre di centrocampo torna Hallfredsson, con Chibsah e uno tra Maiello e Cassata a completare il reparto. Difesa confermata con Brighenti, Salamon e Capuano a difendere Sportiello. Giampaolo, che in conferenza stampa ha dichiarato di non temere il clima dello stadio laziale, dovrà rinunciare a Saponara e Praet, ancora infortunati. Al posto dell’ex Fiorentina pronto Caprari sulla trequarti, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Ramirez. A centrocampo pronti Ekdal, Barreto e Jankto. In difesa, Colley insidia Tonelli, e il dubbio verrà sciolto solo all’ultimo, con Andersen confermato titolare. Sui lati Bereszynski e Murru con Quagliarella e Defrel in attacco.

FROSINONE (3-5-2) – Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Maiello, Molinaro; Ciano, Perica. A disposizione: Bardi, Ariaudo, Goldaniga, Beghetto, Krajnc, Ghiglione, Crisetig, Cassata, Besea, Soddimo, Pinamonti, Campbell. Allenatore: Moreno Longo.

SAMPDORIA (4-3-1-2) – Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Belec, Rafael, Ferrari, Leverbe, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli, Linetty, Ramirez, Viera, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo

Frosinone-Sampdoria: i precedenti del match

Solo due i precedenti del match tra i ciociari e i blucerchiati, entrambi nell’unica stagione in Serie A del Frosinone 2015/2016. Sia il match di andata che quello di ritorno sono finiti 2 a 0 in favore della squadra di casa. All’andata Paganini e Dionisi hanno regalato la vittoria alla squadra di Stellone, mentre a ritorno i laziali sono stati surclassati con i gol di Fernando e Quagliarella

Frosinone-Sampdoria: l’arbitro del match

L’arbitro della sfida sarà Massimiliano Irrati, con Cecconi e Pagliardini assistenti, Di Martino quarto uomo e Doveri al Var. Il fischietto di Pistoia ha arbitrato quest’anno il big match Juventus Lazio e due partite del terzo turno di qualificazione dell’Europa League. L’anno scorso, nell’unica partita arbitrata alla Doria, successo della squadra di Giampaolo nel derby di andata contro il Genoa. Per i gialloblu una partita nella stagione 2015/2016, con la sconfitta esterna per 4 a 2 contro il Torino.

Frosinone-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Sampdoria sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.