Sampdoria, Ihattaren non farà l’esordio contro il Cagliari: ecco perché

Ihattaren rimanda il suo esordio con la Sampdoria, ecco perché non ci sarà contro il Cagliari

L’esordio di Ihattaren in Serie A e con la maglia della Sampdoria è stato ancora rimandato, contro il Cagliari l’olandese non ci sarà. Il ragazzo, arrivato in estate, aveva appena risolto con i problemi fisici avuti e sarebbe potuto essere a disposizione di D’Aversa, ma ha dovuto lasciare Genova.

Ihattaren quindi non sarà a disposizione per la partita contro il Cagliari, perché è dovuto tornare in Olanda per problemi famigliari. La speranza della Sampdoria è quella di poterlo avere a disposizione contro lo Spezia.