Sampdoria, infortunio Altare: arrivano segnali positivi dall’allenamento, tutti i dettagli

Sampdoria, il difensore prosegue il percorso di recupero: ecco le novità emerse dalla seduta di oggi e le prospettive per il rientro

La Sampdoria di Massimo Donati, tecnico ex centrocampista di Milan e Atalanta, ha ripreso immediatamente gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato contro il Pescara, in programma domenica alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Dopo il pareggio esterno contro il Catanzaro, i blucerchiati sono chiamati a reagire e a ritrovare la vittoria per rilanciare la propria classifica in Serie B.

Allenamenti a Bogliasco: doppia seduta per la squadra

La squadra si è ritrovata al centro sportivo di Bogliasco sotto un sole ancora estivo. L’intensità della seduta è stata elevata e ha previsto un doppio impegno: i titolari della sfida contro i giallorossi hanno svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri giocatori disponibili hanno partecipato a una partitella di circa un’ora contro la formazione Primavera. Un test utile per mantenere alta la condizione fisica e il ritmo partita.

Giorgio Altare: condizioni e recupero del difensore

Un tema centrale della giornata è stato il recupero di Giorgio Altare, difensore centrale classe 1998, cresciuto nel settore giovanile del Milan e oggi colonna della retroguardia blucerchiata. Il giocatore ha accusato un lieve fastidio muscolare nei giorni scorsi, ma secondo il report medico della società ha svolto un programma personalizzato di recupero. L’obiettivo dello staff è metterlo a disposizione di Donati già per la gara contro il Pescara, evitando rischi di ricadute. La sua presenza sarebbe fondamentale per dare solidità al reparto arretrato.

Sampdoria pronta alla sfida con il Pescara

La partita contro il Pescara rappresenta una tappa importante per la Sampdoria, che con Donati in panchina ha mostrato progressi sul piano del gioco ma deve migliorare in fase realizzativa. Una vittoria domenica permetterebbe ai blucerchiati di consolidare la propria posizione in classifica e di alimentare le ambizioni di alta quota.

Il recupero di Altare, unito alla determinazione vista negli allenamenti, offre segnali incoraggianti. La Sampdoria si prepara così a scendere in campo con il massimo impegno, consapevole che i tre punti contro il Pescara potrebbero rappresentare una svolta nella stagione.