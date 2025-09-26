Serie B, Sampdoria: intervento al ginocchio riuscito per Malanca. Ecco il comunicato del club blucerchiato

La Sampdoria intensifica la preparazione in vista del prossimo impegno di Serie B, una gara che può rivelarsi decisiva per il morale e per la classifica. I blucerchiati scenderanno in campo domani, sabato 27 settembre, alle ore 19:30, nello storico stadio San Nicola di Bari, per affrontare una sfida che vale molto più dei tre punti.

La squadra ligure, guidata da Massimo Donati, ex centrocampista di Atalanta, Celtic e Palermo, noto per la sua grinta e la capacità di trasmettere carattere, è chiamata a invertire la rotta dopo un avvio di campionato complicato. Il tecnico sa bene che un risultato positivo potrebbe rappresentare la scossa necessaria per rilanciare il progetto e restituire fiducia a un gruppo che ha mostrato segnali di fragilità nelle prime giornate.

Malanca operato con successo: buone notizie dall’infermeria

In attesa del fischio d’inizio, arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria blucerchiata. Lorenzo Malanca, difensore classe 2004 e considerato una delle promesse più interessanti del reparto arretrato, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro perfettamente riuscito. L’operazione, comunicata ufficialmente dalla società genovese, rappresenta un passo importante verso il recupero completo del giovane calciatore, che resterà comunque ai box per alcune settimane.

Il successo dell’intervento è stato accolto con sollievo dall’ambiente doriano, che ora può concentrarsi esclusivamente sulla sfida contro il Bari. La speranza è che la determinazione mostrata da Malanca nel percorso di recupero possa essere d’ispirazione per i compagni, chiamati a dimostrare la stessa resilienza sul campo.

Obiettivo risalita: il San Nicola come punto di ripartenza

La trasferta in Puglia non sarà semplice: il Bari, spinto dal calore del proprio pubblico, rappresenta un avversario ostico. Tuttavia, la Sampdoria sa di non poter più rimandare la svolta. Un successo al San Nicola significherebbe non solo tre punti preziosi, ma anche un’iniezione di fiducia per un gruppo che vuole tornare protagonista in Serie B.

Il Doria punta dunque a trasformare la sfida di domani in un nuovo inizio, con l’obiettivo dichiarato di risalire la classifica e restituire entusiasmo ai propri tifosi.

COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria informa che in data odierna il calciatore Lorenzo Malanca è stato sottoposto presso Villa Serena ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico della società, è perfettamente riuscita».