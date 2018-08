Infortunio Praet, tegola per la Sampdoria: il comunicato

Infortunio Praet, tegola per Marco Giampaolo: il centrocampista della Sampdoria ha riportato un problema al ginocchio sinistro

Infortunio Praet, problemi per la Sampdoria di Marco Giampaolo. A riposo dopo il rinvio della sfida contro la Fiorentina per la tragedia del Ponte Morandi di Genova, la formazione blucerchiata è tornata a lavorare al Mugnaini in vista dei prossimi impegni ma c’è da segnalare lo stop per Dennis Praet: il centrocampista belga è alle prese con un problema al ginocchio sinistro.

Questo il comunicato diramato sul sito ufficiale dal club di proprietà di Massimo Ferrero: «Terapie, fisioterapie e programma di recupero agonistico per Dennis Praet, che in tarda mattinata è stato sottoposto presso il Laboratorio Albaro ad esami strumentali che hanno evidenziato un leggero interessamento del legamento collaterale del ginocchio sinistro».