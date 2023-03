Sampdoria, Jesé: «Situazione non delle migliori, su Stankovic…»

Le parole di Jesé Rodriguez, attaccante della Sampdoria, sulla difficile situazione del club blucerchiato. I dettagli

Jesé Rodriguez ha parlato della Sampdoria a Cadena SER.

PAROLE – «Ho sempre visto il campionato italiano, è un ottimo torneo anche se la mia squadra non si trova in una situazione delle migliori. Si è presentata quest’opportunità, sono motivato per cercare di aiutare la squadra a uscire dal momento negativo, ci proveremo. Abbiamo subito degli infortuni, il mister ha buone idee ma i risultati non sono stati buoni. Il calcio italiano è più difensivo di quello spagnolo, si gioca molto sull’uomo. In queste prime partite ho sentito molto la marcatura a tutto campo su di me, hai sempre a fianco qualcuno che si muove con te. Se trovi uno spazio puoi fare male. Vorrei tornare a giocare in Spagna. Qualcosa nella mia carriera ho sicuramente sbagliato, ma l’importante è trarre un insegnamento e applicarlo nella vita personale e professionale, per migliorare».