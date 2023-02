Sampdoria, la Lega Serie A al fianco di Romei dopo le minacce

Con una nota la Lega Serie A ha manifestato vicinanza al vicepresidente della Sampdoria Romei dopo le minacce di morte

La Lega Serie A ha espresso vicinanza ad Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, e alla dirigenza blucerchiata dopo le ultime minacce nei propri confronti. Di seguito la nota.

La Lega Serie A esprime tutta la propria solidarietà alla dirigenza della Sampdoria, bersaglio oggi di un episodio increscioso, da condannare con la massima fermezza. Gesti esecrabili come questi non sono accettabili, perché macchiano e rovinano l’immagine di chi ama lo sport e il calcio. Non può e non deve esservi spazio per queste minacce. Inoltre, il Club ligure sta vivendo una fase molto delicata e questi atti ignobili tolgono solo la serenità necessaria per svolgere il lavoro che i dirigenti stanno portando avanti proprio per il migliore futuro della squadra.

