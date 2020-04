Sampdoria, Marcello Castellini: «Stagione difficile e di sofferenza»

L’ex difensore Marcello Castellini è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per fare il punto sulla stagione della Sampdoria

L’ex difensore Marcello Castellini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.com per fare il punto sulla Sampdoria, di cui ha vestito la maglia dal 1997 al 2000 e nuovamente dal 2004 al 2006.

«È stata un’annata difficile e complicata, con alcuni cambiamenti e avvicendamenti. Non è una stagione semplice e alcuni giocatori non hanno risposto come nelle stagioni precedenti, per cui facendo la somma di diverse cose si è delineata una situazione in cui la Sampdoria ha sofferto in alcuni frangenti. Strada facendo ci sono state delle difficoltà, speriamo che adesso con questo stacco si rientri nella normalità e la Sampdoria possa riprendere il suo cammino».