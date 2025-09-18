Sampdoria, sfida decisiva in Serie B: sabato la trasferta contro il Monza. Le ultimissime dalla seduta odierna di allenamento

La Sampdoria si prepara a un appuntamento fondamentale nel campionato di Serie B: sabato, alle ore 17.15, i blucerchiati affronteranno il Monza all’U-Power Stadium. La formazione ligure, reduce da un periodo complesso, è consapevole che ogni punto conquistato può risultare decisivo per risalire la classifica e allontanarsi dalle zone pericolose.

Allenamento intenso al “Mugnaini”

Al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, l’atmosfera è carica di tensione ma anche di concentrazione. Sotto la guida di Massimo Donati, allenatore subentrato per rilanciare la squadra e noto per il suo approccio pragmatico e attento alla fase difensiva, la Sampdoria ha svolto una seduta mattutina ad alta intensità.

L’allenamento è iniziato con esercizi di attivazione muscolare, seguiti da specifiche esercitazioni tecnico-tattiche per affinare i meccanismi di gioco. La sessione si è conclusa con partitelle a tema ad alta intensità, utili per simulare le situazioni di gara e valutare la condizione fisica dei giocatori.

Rientro importante: Ioannou torna in gruppo

La notizia più positiva della giornata riguarda il ritorno in gruppo di Nikolas Ioannou, esterno cipriota classe 1995, calciatore duttile e rapido, apprezzato per la sua spinta offensiva e la solidità in fase difensiva. Dopo aver smaltito la botta rimediata contro il Cesena, Ioannou ha preso parte all’intera seduta, fornendo a Donati un’opzione in più in vista della sfida di Monza.

Il suo rientro rappresenta un rinforzo prezioso per il reparto arretrato, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con assenze pesanti. La sua presenza offre al tecnico la possibilità di variare il modulo e adattare la strategia in base alle esigenze della partita.

Monza, avversario di spessore

Il Monza, allenato da Paolo Bianco, ex difensore centrale con esperienza in Serie A e oggi tecnico attento alla costruzione dal basso, è una squadra temibile, capace di unire qualità tecnica e solidità difensiva.

Un test di carattere per il Doria

La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con la stessa intensità. La Sampdoria sa che il cammino in Serie B è lungo e insidioso, ma la determinazione non manca. La trasferta in Brianza sarà un banco di prova per il carattere e la compattezza del gruppo, chiamato a dimostrare sul campo il proprio valore per conquistare un risultato positivo e rilanciarsi in classifica.