Sampdoria, parla Cherubini: «Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo. Noi ci alleniamo sempre al 100%, dobbiamo cercare di...»

Sampdoria, l’esterno blucerchiato Cherubini analizza: «Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo. Noi ci alleniamo sempre al 100% ma…»

Cherubini, esterno della Sampdoria, ha preso la parola in conferenza stampa per commentare la sconfitta rimediata al Picco contro lo Spezia, nella 14ª giornata di Serie B. Un derby ligure che ha lasciato l’amaro in bocca ai blucerchiati, incapaci di concretizzare le occasioni create e puniti dalla maggiore cinicità degli avversari.

Cherubini ha offerto un’analisi lucida della gara, sottolineando come la squadra abbia mostrato buone trame di gioco ma sia mancata di incisività negli ultimi metri.

L’esterno ha evidenziato la necessità di maggiore attenzione nei momenti chiave e di una gestione più matura delle fasi delicate della partita.

ZERO SCUSE, SOLO LAVORO – «Nonostante il buon primo tempo questo non basta per la maglia, la piazza che abbiamo e no… non basta! Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo. Noi ci alleniamo sempre al 100%, dobbiamo cercare di uscire tutti insieme da questo periodo.

Sono sicuro che con sacrificio e fame ci riusciremo perché lo meritiamo noi per quello che facciamo e i tifosi. Se lo meritano tutte le persone che ci seguono e lavorano per la Sampdoria».

