Sampdoria, Pisano: «Stankovic? Ha le carte in regola per…»

Le parole di Marco Pisano, ex calciatore della Sampdoria, sull’impatto di Dejan Stankovic sulla panchina dei blucerchiati

Marco Pisano, ex calciatore di Serie A, ha parlato alla trasmissione Lunedì in Rete su backtothefootballtv.

PAROLE – «Le stagioni alla Sampdoria sono state certamente le più importanti della mia carriera. Il tifoso ama veramente la squadra, c’è tanta passione, lo Stadio è qualcosa di pazzesco. Ai miei tempi c’era una struttura solida e la Società aveva ben chiaro cosa volesse fare. In pochi anni si è passati dalla B, fino a sfiorare una qualificazione in Champions. È vero che il budget per operare sul mercato era limitato, ma c’era una capacità più pragmatica di prendere le decisioni. Oggi purtroppo la piazza sta vivendo un momento molto delicato. Tutti quei problemi che possono investire la Società si riversano sul campo perchè non è facile per un giocatore rimanere indifferente da quello che ti circonda. Un ambiente scettico, calciatori preoccupati, non è semplice. Stankovic ha tutte le carte in regola per diventare un grande allenatore. Sicuramente è uomo carismatico, una figura che specialmente in questo momento ci voleva. Ho visto varie volte la Sampdoria e si comincia a vedere la mano dell’allenatore».